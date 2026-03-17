Pablo Grasso firmó un convenio con la Policía de Santa Cruz para el uso del Natatorio Municipal

El intendente de Río Gallegos firmó un convenio de colaboración con el comisario mayor Pablo César Aguirre, jefe del Grupo Especial Zona Sur de la Policía de la Provincia de Santa Cruz, con el objetivo de facilitar el uso del Natatorio Municipal Celina “Chela” Gay para el desarrollo de actividades deportivas.

A través de este convenio, los solicitantes podrán utilizar la pileta en los días lunes y viernes de 12:00 a 13:00 horas, cumpliendo con las condiciones de uso, mantenimiento y seguridad establecidas en el documento.

Como contraprestación, la División Grupo Especial Zona Sur se compromete a aportar elementos y/o materiales que el natatorio municipal requiera, además de garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad, el cuidado de las instalaciones y la presencia del personal correspondiente durante el desarrollo de las actividades.

El acuerdo tendrá vigencia desde el 16 de marzo hasta el 30 de diciembre de 2026, y busca fortalecer el trabajo articulado entre el Municipio y las instituciones de la provincia, promoviendo el deporte y el uso responsable de los espacios públicos.