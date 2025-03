Pablo Grasso en el acto de entrega de viviendas: “Este es un logro por el que han peleado toda la vida”

El intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, encabezó la entrega de ocho viviendas a trabajadores municipales y, en ese marco, cuestionó las políticas del Gobierno Nacional y Provincial en materia de obra pública y distribución de recursos.

Acompañado por integrantes de su gabinete, Grasso destacó el esfuerzo municipal para continuar con obras a pesar del contexto económico y criticó las decisiones que afectan el financiamiento de la ciudad. “Escuchamos constantemente que no hay plata, pero vemos sueldos millonarios y viajes al exterior. La plata está en algún lado, pero no en las prioridades que realmente importan: arreglar calles, hacer viviendas, mejorar la salud, la educación y la obra pública”, expresó.

Durante su discurso, el intendente apuntó contra el Gobierno Nacional, señalando que su enfoque económico perjudica a los ciudadanos. “Parece que hemos naturalizado situaciones con las que no estamos de acuerdo, como la represión a las protestas o el ajuste en áreas esenciales”, afirmó.

También dirigió críticas a la gestión provincial, denunciando recortes en la coparticipación y en recursos que afectan el desarrollo de Río Gallegos. “Santa Cruz nos sacó 14.500 millones de pesos y no saben en qué. Nos recortaron 250 millones de la coparticipación de manera arbitraria, y la decisión de que YPF se vaya afectó nuestras regalías. Mientras tanto, el consumo baja y eso impacta en nuestra coparticipación nacional”, explicó.

Pese a estas dificultades, Grasso destacó que el municipio sigue adelante con obras e inversiones en infraestructura. “Con los pocos recursos que tenemos, seguimos haciendo gimnasios, mejorando el equipamiento de los trabajadores y avanzando en obras viales y cloacales, aunque muchas de ellas están frenadas por falta de apoyo”, dijo.

Más adelante, el intendente hizo un llamado a la responsabilidad de los dirigentes políticos, exigiendo coherencia entre sus promesas y su gestión. “Nos eligieron para trabajar, no para justificar lo que hizo el otro. Si no cumplen, es una estafa electoral”, enfatizó.

Finalmente, Grasso felicitó a los nuevos propietarios y los instó a cuidar sus viviendas. “Este es un logro por el que han peleado toda la vida. Espero que la disfruten, la amplíen y sigan trabajando para hacer más grande esta ciudad”, concluyó.