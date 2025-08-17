Pablo Grasso: “el Gobierno decía que los docentes iban a cobrar como petroleros, pero terminamos con 4000 despidos en la principal industria de zona norte.”

El intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, estuvo presente en Caleta Olivia del cierre de la actividad Vitrina de los Recuerdos que se realizó en la casa que tiene el Municipio de Río Gallegos en la ciudad de Zona Norte, y en Comodoro Rivadavia, donde mantuvo un encuentro con el jefe comunal Othar Macharashvili para dialogar sobre la situación económica y laboral de la cuenca del Golfo San Jorge.

Además, participó de la Expo Turismo 2025, que se desarrolla durante este fin de semana en el Predio Ferial de Comodoro, donde la Municipalidad de Río Gallegos está presente con un stand de la Secretaría de Turismo.

Grasso sostuvo que es necesario “dejar la mediocridad de lado y discutir qué queremos los santacruceños y defender lo que conseguimos”. En esa línea, señaló: “Es momento de reflexionar para reconstruir nuestra historia y estar seguros hacia dónde vamos. Santa Cruz tiene un montón de historia que se debe contar porque no todos los pibes la conocen”.

El jefe comunal apuntó contra las políticas nacionales y provinciales al señalar que “dijeron que iban a terminar con la casta y ajustan a los jubilados. En la provincia, el Gobierno decía que los docentes iban a cobrar como petroleros y echaron a cuatro mil petroleros. En la política hay que sostener la palabra. Nosotros queremos demostrar que se puede tener una ciudad mejor y una provincia distinta”.

Respecto al rol del peronismo en estas elecciones de medio termino, afirmó que “va con peronistas, no salimos a buscar a nadie prestado. Vamos a recorrer nuestra provincia con gente que defienda Santa Cruz”, y cuestionó a quienes priorizan intereses externos: “¿Qué les pasa muchachos? ¿Se pierden con la luz de la ciudad y les gusta tomar café en Puerto Madero?”.

Grasso consideró que “si no le proponemos nada a la sociedad, se va a conformar con esto” y sostuvo que “tenemos que reconstruir el Estado, darle otro modernismo y recuperar la cultura de trabajo del empleado público, como hicimos en Río Gallegos”.

También resaltó su visión sobre la política y la gestión: “Yo vine a la política a defender a la gente. Le voy a contar a la gente qué estoy haciendo, no soy un comentarista de la política. Yo la ejecuto para transformar la realidad de la gente”.

En referencia a los despidos en Santa Cruz, el intendente señaló: “Echaron personas de todos lados en Santa Cruz y ¿dónde se incorporan?. Tienen que escuchar un poco más por la crisis que vivimos en Santa Cruz”.

Finalmente, Grasso recordó que “en Santa Cruz había superávit el primer trimestre del año pasado y ahora hay 5,8 de déficit por la culpa de Milei y de Claudio Vidal”.