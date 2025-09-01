Pablo Grasso distinguió a atletas locales que participaron de la Media Maratón de Buenos Aires, uno de los eventos más importantes del atletismo

Esta tarde, el intendente Pablo Grasso recibió en su despacho a 35 atletas, quienes participaron el pasado fin de semana en la Media Maratón de Buenos Aires, una de las competencias más importantes del atletismo en Latinoamérica. Los corredores fueron reconocidos como personalidades destacadas de Río Gallegos y recibieron un homenaje por su esfuerzo y compromiso deportivo.

El acto contó con la presencia de la secretaria de Deportes, Silvina Juárez, quien junto al jefe comunal felicitó a los deportistas por representar a Río Gallegos en una carrera de gran prestigio internacional.

La profesora Romina Corsini, referente del Alto Rendimiento Club, compartió sus impresiones sobre la experiencia: “Muy contentos fuimos a esta prueba del Medio Maratón de Buenos Aires y la gran mayoría nunca había hecho esa carrera. Fue todo un desafío para organizarla, planificarla y llevar a los chicos hasta allá, pero todos estuvieron a la altura y llegaron muy bien. La verdad que lo disfrutaron muchísimo”.

Corsini detalló que la preparación logística para su grupo llevó alrededor de cuatro meses, mientras que el entrenamiento físico varió entre un año y varios meses, según la experiencia de cada corredor. “Se preparó todo con mucha conciencia. Además, nos sorprendió mucho el reconocimiento que nos hicieron en la ciudad, porque los chicos corren a pulmón, poniendo de su propio bolsillo para entrenar y viajar”, añadió.

Próximos desafíos deportivos

La Media Maratón de Buenos Aires reunió a más de 27.500 corredores, consolidándose como una de las pruebas más emblemáticas de la región.

Para los atletas de Río Gallegos, participar fue un sueño cumplido. “Era una carrera que muchos soñaban y pudimos hacerla realidad. Fue un lujo correr allí”, expresó Corsini. Con estos logros, los atletas locales siguen llevando el nombre de Río Gallegos a lo más alto del deporte regional y nacional.