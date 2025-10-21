Pablo Grasso dijo que el Estado debe estar presente para cuidar a todos los sectores

En el marco de la presentación el Festival 140° Aniversario, el intendente de Río Gallegos analizó que la situación económica es complicada y que el cierre del aeropuerto causa problemas, pero se debe pensar en emprendedores y en el impacto económico que genera el Festival.

“Son momentos muy difíciles pero no podemos dejar de festejar nuestro aniversario”, afirmó Grasso y agregó que “el Estado tiene que estar presente en salud, en obras públicas, en salarios, pero también tiene que cuidar a nuestros emprendedores, a nuestros productores y a nuestros comerciantes”.

Grasso valoró el impacto económico positivo que genera cada año el Festival Aniversario y dijo que hay que distribuir equitativamente los recursos. También destacó que una bandas del interior provincial serán elegidas para presentarse en el escenario mayor porque “la provincia es una y ésta es la capital de todos”.