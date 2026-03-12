Pablo Grasso cuestionó el “doble discurso” y llamó a defender los derechos de los trabajadores

El intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, realizó un fuerte pronunciamiento a través de su cuenta en la red social X, donde expresó su preocupación por el rumbo de algunas decisiones políticas y pidió defender los derechos de los trabajadores.



En su mensaje, el jefe comunal manifestó: “No dejemos que se naturalice lo malo, defendamos lo conseguido, basta de doble discurso y de proyectos a espaldas de los trabajadores”. En esa línea, también llamó a la comunidad a mantenerse firme frente a lo que consideró situaciones que afectan a distintos sectores laborales.



El mensaje concluye con la frase “Santa Cruz de pie”, acompañada por referencias a la provincia y a la ciudad capital, en un contexto de debate político y social que atraviesa a distintos ámbitos del país.