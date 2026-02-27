Pablo Grasso cuestionó a Javier Milei y expresó su apoyo a un periodista de A24 tras un incidente en la vía pública

El intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, publicó un mensaje en redes sociales en el que criticó al presidente Javier Milei y manifestó su solidaridad con el periodista Facundo Tedescohini, del canal A24, tras un episodio que calificó como un “nuevo ataque a la prensa”.

A través de su cuenta oficial en la red social X, el jefe comunal cuestionó al mandatario nacional al plantear: “¿contra la libertad de expresión? Te vamos a sacar con los votos de todos los que estás castigando: jubilados, trabajadores y estudiantes”. En el mismo mensaje, Grasso expresó su respaldo al trabajador de prensa y vinculó el hecho con lo que consideró un contexto de tensión hacia el sector periodístico.

El posteo fue acompañado por un video en el que se observa una situación de conflicto en la vía pública, donde un camarógrafo. El material fue difundido como evidencia del episodio denunciado.

Hasta el momento, no se difundieron detalles oficiales adicionales sobre las circunstancias precisas del incidente ni sobre posibles medidas derivadas del caso