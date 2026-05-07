Pablo Carrizo supervisó tareas de limpieza y mantenimiento preventivo tras las intensas lluvias

En el marco de las acciones desplegadas para garantizar la circulación y minimizar el impacto de las precipitaciones, el intendente Pablo Carrizo recorrió distintos sectores de la ciudad para supervisar las tareas de limpieza de desagües pluviales, repaso de calles y zanjeo para cordones cuneta.

Los trabajos, ejecutados por personal municipal, tienen como objetivo mejorar el escurrimiento del agua, optimizar el estado de las arterias y prevenir inconvenientes en la transitabilidad, especialmente ante el pronóstico de continuidad de las lluvias en las próximas horas.

En este contexto, desde el Municipio se intensifican las tareas de prevención y mantenimiento en puntos estratégicos de la ciudad, priorizando sectores de mayor circulación y zonas sensibles a la acumulación de agua.

El intendente destacó y agradeció el compromiso de los trabajadores y trabajadoras municipales, quienes desde las primeras horas llevan adelante estas labores esenciales para dar respuesta a la contingencia climática y resguardar la seguridad de la comunidad.

Asimismo, se solicita a los vecinos y vecinas circular con precaución, respetar las indicaciones del personal afectado a los operativos y colaborar manteniendo despejados desagües y evitando arrojar residuos en la vía pública, acciones fundamentales para el correcto funcionamiento del sistema pluvial.