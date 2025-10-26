Pablo Carrizo: “Santa Cruz necesita salir adelante”

El intendente Pablo Carrizo emitió su voto en las elecciones legislativas que se desarrollan en todo el país. En el Colegio 20, expresó la importancia de la participación de los ciudadanos que, al mediodía, llegaba al 35% del padrón electoral.

“Santa Cruz necesita salir adelante y de esto se trata, estamos eligiendo diputados nacionales que levanten la mano por distintos proyectos que necesitamos para nuestra provincia”, manifestó. Destacó que la nueva modalidad de boleta única de papel (BUP) hace más dinámico y rápido el voto. “Creo que es positivo el nuevo sistema. Espero que el ciudadano pueda participar, que se acerque, que es importante que sea parte de esto. Necesitamos a todos adentro para que esto cambie”.

En este sentido, enfatizó en “poner en valor la democracia, es algo muy importante que tenemos los argentinos, los santacruceños y los caletenses. Que el vecino emita su voto y sea parte”. Además, afirmó que se espera el arribo del gobernador Claudio Vidal quien recorre distintas localidades de la provincia y llegaría a Caleta Olivia en horas de la noche.

En tanto, el jefe de Gabinete Mariano Mazzaglia sufragó esta mañana en la Escuela 76 y allí expresó: “Creo que es un día importante para revalidar nuestra democracia y nuestro país a través del sufragio. Esperanzado de que pueda participar la mayor cantidad de gente posible de esta localidad”.

El inicio de la jornada fue “con mucha tranquilidad, estamos desde temprano trabajando con la fiscalización y haciendo seguimiento. Estimamos que los resultados van a estar antes de lo previsto, el sistema es muy expeditivo”, agregó.