Pablo Carrizo: “Hay que ser claros y responsables cuando se habla de aumento”

El intendente Pablo Carrizo brindó una conferencia de prensa en la que describió detalles y características del aumento salarial otorgado a los trabajadores municipales. Explicó que “llegaremos al mes de diciembre con un aumento del 118% en el salario, que se ubica por encima de la inflación por primera vez en 3 años. Pudimos frenar la caída a pesar de la baja en la coparticipación, las regalías y los aportes nacionales”.

Respecto a lo que está aconteciendo en el marco de la medida de fuerza de los trabajadores municipales, lamentó lo que sucede afuera del edificio municipal. Dijo que se trata de “una falta de respeto a los compañeros que piensan distinto”.

Aseguró que desde la gestión están “tranquilos”, que “los secretarios están a disposición, brindando transparencia y toda la información que requerían desde el sindicato, con mucho diálogo y respeto”; y afirmó que de lo que se habló en la mesa de negociación, afuera “se le dijo otra cosa a los trabajadores” y que de esa manera no se puede trabajar.

El jefe comunal explicó que se entregaron al Concejo Deliberante, en forma inédita, todos los balances de lo que se lleva ejecutado en este año, aunque no haya finalizado el presente ejercicio, en una muestra de transparencia. En ese sentido, afirmó que “queda claro que no está al alcance del municipio dar el aumento que solicita el gremio” y que cree que hay otros intereses que no tienen que ver con un reclamo salarial para los trabajadores. “Acá claramente hay cuestiones políticas y cuestiones personales, lamentablemente hay concejales que se prestan al juego, por eso quiero y pido que sean responsables y transmitan claramente cuál es la situación”.

Por otro lado, explicó que este no es el último aumento, y que desde el municipio deben ser serios y responsables cuando se habla de incremento salarial. Por tal razón, anunció que decidió adelantar la revisión prevista para el mes de diciembre. La misma se realizará ahora en noviembre, para evaluar la posibilidad de incrementar la segunda cuota contenida en el aumento correspondiente a ese mes, o alguna otra alternativa.

Por último, confirmó que el decreto está firmado, que al aumento se cobrará con el salario de octubre y que necesita que los concejales generen el instrumento para que los jubilados puedan acceder al incremento. Anticipó que el sector de Hacienda está trabajando con la liquidación para que los trabajadores puedan cobrar el cuarto día hábil. Respecto a los rumores de descuentos a los empleados adheridos a la medida, explicó que el paro fue presentado fuera de término y que el lunes estarán dando un mensaje más claro sobre esa situación.