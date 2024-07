Pablo Carrizo: “Estamos convencidos de que el trabajo que queremos hacer es serio”

Así lo manifestó el intendente Pablo Carrizo, a través de una entrevista telefónica para un medio radial de Río Gallegos, donde brindó más detalles sobre las obras proyectadas para Caleta Olivia, como también de aquellas que no fueron culminadas por las gestiones pasadas.

En este sentido, reiteró que en total son 11 las obras inconclusas en la localidad que dependen de Nación y comunicó que el sistema burocrático que permitiría destrabar la situación de las mismas es muy complicado.

“Hay muchos grises y no podemos ejecutarlas ya sea por administración nacional, provincial o local porque la burocracia que lleva es tremenda, o sea que hablamos de un tiempo que quizás no manejamos. Tenemos la intención, pero obviamente este hecho no nos permite retomarlas en el corto plazo”, indicó.

Por otro lado, comunicó que también cuentan con nuevos proyectos como la construcción del Centro Integrador Comunitario (CIC) del barrio Ara San Juan. “Este centro de salud también comprende a los barrios de la periferia entre los que se encuentra el 150 Viviendas. Igualmente, se tiene en cuenta lo que será el asfaltado, las redes de gas y agua porque son barrios que están necesitando de manera urgente estos servicios”, indicó.

De igual forma, remarcó que Caleta Olivia tiene muchas necesidades de todo tipo y resaltó que, son de larga data. “Por eso le pedimos paciencia a los vecinos, porque estamos convencidos de que el trabajo que queremos hacer es serio para que sea el palpable, visible y que ellos sean parte de este cambio”, manifestó.

También, adelantó que una de las obras próximas a dar inicio es el futuro asfaltado de algunas calles que comprenden la Zona de Chacras, barrios Hípico, Bontempo y Bicentenario.

“Estamos con el puntapié inicial para empezar por administración propia y también con algunos recursos de Provincia. Esto sería el anillo de todos los barrios periféricos que se están desarrollando en Caleta Olivia, de esta manera podremos garantizar el recorrido del transporte público frente a alguna inclemencia climática”, explicó.

Red de agua

Finalmente, celebró la aprobación del proyecto red de agua para el barrio Hípico.“Hace 10 años que los vecinos esperaban esta obra, así que en conjunto con Servicios Públicos vamos a comenzar con los trabajos en el corto plazo”, cerró.