Pablo Carrizo: “De ninguna manera nuestra sociedad puede aceptar actos de violencia e intolerancia como los que estamos sufriendo”

Así lo expreso el jefe comunal Caletense, en un comunicado enviado a los medios de comunicación y que posteriormente fuera leído ante la prensa por el Supervisor del área Martín Gaitán. En esta rueda de prensa Gaitán sostuvo que “el Intendente seguramente mañana estará hablando en alguna conferencia de prensa”, además de reconocer que este “no es un hecho aislado”. En esta misma dirección y consultado sobre la relación de este hecho con los anteriores perpetrados en la sede del sindicato Petroleros y La Mutual del mismo gremio, el funcionario dijo que “tendría que confirmarlo la Justicia, pero al parecer si, habría algún tipo de relación”

El comunicado entregado a los medios de la localidad expresa textualmente:

En virtud de los acontecimientos de público conocimiento quiero confirmar que, el martes 9 de abril, he sufrido un ataque en mi domicilio particular. Se realizó la denuncia correspondiente en la Policía de Santa Cruz y en estos momentos está actuando la Justicia santacruceña buscando esclarecer el caso. La rápida acción de las Fuerzas de Seguridad produjo los primeros resultados y hay un sospechoso detenido. Por razones de investigación no puedo dar más detalles de la causa.

De ninguna manera nuestra sociedad puede aceptar actos de violencia e intolerancia como los que estamos sufriendo. Repudio cualquier acción que pueda poner en riesgo la integridad física y material de los ciudadanos.

La violencia e intolerancia no es el camino y no puede tolerarse. Vivimos en democracia, dentro de un Estado de Derecho, las diferencias deben canalizarse dentro del debate y la búsqueda de consensos. Todo lo que esté fuera de la Iey debe ser condenado.

Agradezco todas las muestras de solidaridad de diferentes actores y sectores sociales, sobre todo, los cientos de mensajes que recibo de los vecinos de mi ciudad que se han preocupado por mi familia. Pido respeto en el uso de la información, quiero proteger a mi familia y a mis seres queridos.

Voy a seguir bregando por el diálogo y la paz social, tenemos que seguir

mejorando nuestra ciudad.