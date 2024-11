En las comisiones parlamentarias el oficialismo dio despacho favorable al proyecto de adhesión de Santa Cruz al Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones RIGI. La iniciativa afecta directamente a las pymes y por ende a la industria santacruceña.

El RIGI representa la vulneración de los recursos económicos del país en manos de grandes empresas extranjeras, y sin la potestad del Estado de legislar sobre los mismos y establece condiciones que no son favorables para la Nación y las Provincias. Como la fuga de las ganancias realizadas o la evasión de impuestos. Más bien, facilita que las empresas consigan esos “beneficios”.

En la Legislatura provincial, los diputados oficialistas dieron tratamiento hoy en la comisión de Trabajo al proyecto de adhesión al RIGI, tema que es muy resistido por el sector gremial y las pequeñas y medianas empresas ya que los afecta en forma directa cambiando las condiciones laborales y de competencia respectivamente.

“La legislación nacional no nos ayuda como Provincia, es un retroceso para las pymes que no verán beneficios fiscales, cambiarios ni aduaneros, sino que provocará una pérdida de puestos de trabajo, donde miles de familias pagarán los costos de este ajuste brutal”, indicó el Presidente del Bloque UxP-PJ Eloy Echazú quien indicó que “el pedido de tratamiento y votación fue realizado por el Bloque oficialista argumentando que era un pedido del Poder Ejecutivo, otra vez atacan a las pymes provinciales”.

“Nosotros entendemos que tenemos normativas provinciales que podrían mejorarse no somos proclives a adherir a la norma nacional porque perdemos condiciones de competitividad y crecimiento económico, principalmente laboral” manifestó el titular de la bancada opositora quien explicó que “la vez anterior el arco gremial dejó en claro su postura en defensa de los recursos provinciales y los puestos laborales y parece que todo ello cayó en saco roto porque hoy desde el oficialismo dicen que este proyecto fue pedido por el Gobierno Provincial”.

“Nosotros no estamos a favor de esta norma, creemos que sólo va a perjudicar a las pymes de Santa Cruz; al contrario, debemos legislar para mejorar su estatus ya que es la manera de abrir la puerta al mercado laboral y la profesionalización de la mano de obra local”, indicó Echazú quien recordó que, de acuerdo con la norma nacional, las empresas no se allanan a normas de “compre local” y pueden importar con arancel cero todos los insumos de capital o trabajo que consideren necesarios. Esto las hará funcionar como verdaderas economías de enclave: las empresas llegan al país, invierten y explotan los recursos naturales, pero todo el dinero que ganan en su operación (de exportación) puede salir del país, sin dejar ni un peso.