Orquesta y coro infantil de festejo en pleno centro de la ciudad

Al pie del Monumento al obrero petrolero “El Gorosito” se llevó a cabo el festejo por el cuarto aniversario de la Orquesta Auquinco y el coro Voces del Jacarandá. La jornada estuvo dirigida por Juan Pablo Hermosilla, responsable de ambas agrupaciones, y contó con la presencia de la subsecretaria de Cultura de la Municipalidad de Caleta Olivia, Dana Moreno.

“Nosotros somos la escuela provincial de música Resi y en la sede Caleta Olivia funciona un coro y una orquesta y bueno estamos festejando el cuarto aniversario, tanto del coro como de la orquesta y lo festejamos acá al pie del Gorosito, para que pueda verlo toda la comunidad”, expresó Hermosilla.

El programa incluyó obras de distintos géneros y autores. Se interpretaron Seguir viviendo sin tu amor de Luis Alberto Spinetta, Tinku, una creación de una orquesta de La Plata, La casita de los pibes, Kim’s America de Jaime Torres, Code libet y El amor después del amor de Fito Páez. Para el cierre, coro y orquesta compartieron escenario con Candombe de Mucho Palo de Carlos Baré. “Mostramos un poco de lo que venimos trabajando desde principio de año”, detalló Hermosilla.

La orquesta está compuesta por niños de entre 8 y 18 años, que interpretan guitarra, ukelele, charango, percusión, violines, viola y aerófonos andinos. En cuanto al coro, lo integran dos grupos: un pre coro de 4 a 7 años y otro grupo de 8 a 18 años.

Quienes quieran formar parte de esta experiencia musical pueden acercarse de martes a viernes a la escuela especial N°2 de 17:30 a 21 horas.