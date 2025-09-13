“Orgullo para la institución”: el área Técnica del Distrito Vial Gobernador Gregores cuenta con la primera mujer a cargo

Romina Castro es una agente vial con 18 años de trayectoria en la Administración General de Vialidad Provincial (AGPV) y 10 años de experiencia en el área técnica. Días atrás, asumió el cargo de Jefa de Técnica del Distrito Vial Gobernador Gregores. “Es una experiencia nueva pero hay mucho para hacer”, expresó.

A través de las redes sociales, Vialidad Provincial anunció con orgullo un acontecimiento significativo para la institución: la asunción de Romina Castro a cargo del área Técnica del Distrito Vial Gobernador Gregores.

Se trata de la primera mujer en ocupar esta función en dicho distrito, reflejando el compromiso de la Administración General de Vialidad Provincial con la igualdad de género y la valoración del talento femenino en puestos clave.

En este sentido, el presidente de la Administración General de Vialidad Provincial, Julio Cesar Bujer, felicitó este importante nombramiento y destacó el profesionalismo y compromiso de Castro a lo largo de su carrera: “es un orgullo para nuestra institución contar con profesionales como Romina, que con esfuerzo, dedicación y experiencia, asumen responsabilidades que contribuyen al crecimiento de Vialidad Provincial”.

Por su parte, Romina agradeció a quienes confiaron en su trabajo para esta designación, así como también sus compañeros de labor. “Voy a darlo todo como siempre y a hacerlo todo por esta institución”, expresó la trabajadora vial, quien advirtió que “no me lo esperaba, porque trabajo hace 18 años y estuve en varios lugares como Río Gallegos o Piedra Buena, nunca estuve muy fija en un lugar”.

Castro brindó detalles de su trabajo en el área técnica, al precisar que abarca el trabajo en las rutas, con mantenimiento y bacheo, pero también la parte administrativa, con convenios y contraprestaciones. “No me gusta que mis compañeros me digan jefa –advirtió con cierto pudor- pero es una experiencia nueva pero ya conozco el manejo porque trabajé con los jefes y siempre fui muy intrusa para aprender”.

Jefa de Técnica del Distrito Vial Gobernador Gregores se puso como objetivo “sacar adelante las cosas atrasadas y hacer todo para que Vialidad remonte”. “Creo las mujeres nos involucramos bastante en lo que es Vialidad, por lo menos en el Distrito Gregores, tomamos del trabajo administrativo y lo hacemos bien”, concluyó.