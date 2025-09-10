Orgullo caletense: E.d.Hu.c.Ar. brilló en Río Gallegos y viaja al Festival Nacional del Malambo en Laborde

La Escuela de Humanidad con Arte (E.d.Hu.c.Ar.) volvió a poner a Caleta Olivia en lo más alto de la danza folklórica. Sus jóvenes artistas se consagraron con el primer y segundo puesto en el Pre Laborde realizado en Río Gallegos, clasificando al escenario mayor del malambo en Laborde, Córdoba.

Durante la semana pasada, los integrantes de la Escuela E.d.Hu.c.Ar. viajaron a Río Gallegos para competir en el Pre Laborde, uno de los certámenes más importantes del país en danza folklórica. Allí lograron como resultado el primer y segundo puesto en sus categorías, lo que les asegura un lugar en el prestigioso Festival Nacional del Malambo en Laborde, Córdoba.

“Este triunfo no solo refleja la calidad artística de nuestros bailarines y bailarinas, sino también el compromiso de las familias, profesores y toda la comunidad que los acompaña”, señaló el concejal Carlos Aparicio, que días atrás los recibió en la antesala de su viaje.

Además, sostuvo que “con constancia, energía y amor por la danza, nuestros jóvenes demuestran que hay futuro y que la cultura local puede estar presente en los escenarios más grandes del país”. Y agregó: “Demostraron nuevamente que nuestra ciudad es una usina de talentos, que hay futuro y que con esfuerzo se obtienen grandes resultados. Felicitamos a nuestros artistas por toda su entrega y enorme talento”.