"Organizarnos para transformar": Realizaron un encuentro de Centros de Estudiantes en Caleta Olivia

El Consejo Provincial de Educación llevó adelante el taller “Organizarnos para Transformar”, enfocado en la conformación y fortalecimiento de Centros de Estudiantes, en la localidad de Caleta Olivia. Durante la jornada, los estudiantes trabajaron sobre la organización, funciones y proyectos de sus centros, compartiendo experiencias y propuestas para esta segunda parte del año.

En este marco, la Coordinadora General de Convivencia Escolar, Lic. Daniela Fernández, explicó que en esta ocasión se trabajó sobre el marco normativo, la organización, misiones y funciones, y se realizó un intercambio sobre los proyectos que impulsarán en esta segunda etapa del ciclo lectivo.

También, agregó que este encuentro ya fue desarrollado en la ciudad capital y adelantó que próximamente se replicará en instituciones educativas de Zona Centro y La Cuenca, para conformar una red provincial de referentes que permita articular el trabajo en toda la provincia.

Por su parte, la referente de la Coordinación Provincial de Estudiantes, Yamila Cárdenas, comentó que participaron 10 instituciones —7 secundarios, 3 industriales— junto al Colegio N° 33 de Cañadón Seco. “Valoramos especialmente la participación, y celebramos que la mayoría de las escuelas presentes ya cuentan con su Centro de Estudiantes conformado", señaló.