EN VIVO
Facebook Youtube Instagram
Facebook Youtube Instagram

Organizada por la Casa de la Juventud de Río Gallegos, se realizó la segunda edición de Raíces del Trazo, espacio para el graffiti local

Compartir

La Casa de la Juventud de Río Gallegos, bajo la dirección del profesor de graffiti y muralismo Bastián Sánchez, lanzó la segunda edición de Raíces del Trazo, un encuentro que reúne a referentes, alumnos y principiantes del graffiti en un espacio de creación y camaradería.

El evento se llevó a cabo en la Casa de la Juventud, donde además de las tradicionales estaciones de dibujo y muralismo, se incorporó una experiencia de realidad virtual en el Patio Gamer para explorar nuevas formas de expresión urbana.

Durante la tarde, los participantes compartieron técnicas, intercambiaron ideas y se nutrieron del saber colectivo que caracteriza a la comunidad del graffiti.

A las 17 horas comenzó la esperada batalla de “bombas”, una competencia por llaves en la que jóvenes de entre 13 y 32 años fueron desafiados a desarrollar, en tiempo récord, una palabra asignada con aerosoles. El jurado especializado evaluó rapidez, limpieza y creatividad, y el ganador se adjudicó un kit de 16 aerosoles para seguir potenciando su arte.

Organizada por la Casa de la Juventud de Río Gallegos, se realizó la segunda edición de Raíces del Trazo, espacio para el graffiti local

Tercera edición del Taller de prevención en electricidad domiciliaria

Festejo del Mes de las Infancias en el Alto del Bicentenario

También

Siguenos:

Facebook Twitter Youtube Instagram
Facebook Twitter Youtube Instagram

Todos Los Derechos Reservados © 2024 Voces y Apuntes | Diseñado por ONNO ideas