Organismos Provinciales trabajan en la articulación para una gestión pública basada en datos

El Gobierno de Santa Cruz, a través de la Jefatura de Gabinete de Ministros y en articulación con organismos provinciales, llevó adelante una reunión de trabajo para avanzar en el Relevamiento Unificado Interministerial, iniciativa orientada a fortalecer la planificación y la toma de decisiones basadas en información estadística confiable.

El encuentro se realizó ayer viernes 6 de febrero y contó con la participación del Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración; Ministerio de Seguridad; Ministerio de Salud y Ambiente; Consejo Provincial de Educación y Jefatura de Gabinete de Ministros.

Durante la jornada se presentó el marco conceptual del relevamiento, destinado a unificar criterios de producción de datos, evitar duplicaciones y generar una base común para el monitoreo y evaluación de políticas públicas, fortaleciendo el rol del Sistema Estadístico Provincial.

Como próximos pasos, cada organismo continuará el trabajo interno y se realizará una nueva reunión interministerial el viernes 20 de febrero a las 10:30.

La actividad permitió consolidar acuerdos metodológicos y avanzar en una modalidad de trabajo colaborativa para la producción de información estratégica al servicio de la gestión pública provincial.

Por la Jefatura de Gabinete de Ministros estuvieron presentes Paola Bringas, Damián Gotta y Alejandro Troncoso. En representación del Consejo Provincial de Educación participó Ariel Tabbia, subsecretario de Planeamiento Educativo; por el Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración participó Macarena Rosas Cabañas, subsecretaría de Gestión y Coordinación.

Mientras, que por el Ministerio de Seguridad estuvo representado por Florencia Ontiveros, directora Provincial de Prevención del Delito y las Violencias, y Macarena González, jefa de Departamento de Programas para la Prevención del Delito y la Violencia; y por el Ministerio de Salud y Ambiente participaron Cristina Muñoz, directora General de Estadísticas, y María Eugenia Alcaraz, directora Provincial de Coordinación General de Regiones Zonales.