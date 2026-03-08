Operativos, patrullajes y controles: refuerzan la seguridad en Caleta Olivia

El ministro de Seguridad de Santa Cruz, Pedro Prodromos, encabezó una reunión de trabajo para coordinar nuevas acciones de prevención en la ciudad. Las medidas incluyen mayor presencia policial, controles vehiculares y operativos conjuntos entre distintas áreas de la fuerza.

El ministro de Seguridad de la provincia de Santa Cruz, Pedro Prodromos, encabezó una reunión de trabajo destinada a fortalecer las tareas de prevención en la ciudad de Caleta Olivia, en el marco de un plan de seguridad que ya comenzó a desplegarse en distintos puntos estratégicos de la localidad.

Durante el encuentro se coordinaron operativos conjuntos entre diversas áreas policiales, entre ellas Narcocriminalidad, la División de Investigaciones (DDI), el Comando de Patrullas, CPB, Infantería, el Grupo de Operaciones Motorizadas (GOM) y la Unidad de Prevención de Policía Local (UPPL). Además, se prevé la colaboración de Bomberos y del Servicio Penitenciario Provincial en distintas tareas operativas.

Entre las medidas acordadas se dispuso ampliar los patrullajes de la UPPL en la zona céntrica, que se realizan durante las 24 horas, y reforzar la presencia preventiva en los barrios mediante recorridas a pie.

Asimismo, se intensificaron los controles del Grupo de Operaciones Motorizadas (GOM), con especial atención en motocicletas que circulen con escapes libres, sin documentación o con irregularidades, recordando la importancia de transitar con los vehículos en regla.

Desde el Ministerio de Seguridad señalaron que estas acciones buscan optimizar los recursos operativos, reforzar la prevención del delito y aumentar la presencia policial en la vía pública, con el objetivo de brindar mayor seguridad y tranquilidad a los vecinos de Caleta Olivia.