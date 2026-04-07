OPERATIVOS CONTRA EL ABIGEATO Y EL USO ILEGAL DE ARMAS EN ZONA NORTE

Los operativos tuvieron lugar en zona norte de la provincia, en el marco de las acciones sostenidas para prevenir y combatir el abigeato, la caza furtiva, la faena clandestina y el uso ilegal de armas de fuego.

Los procedimientos fueron llevados adelante por personal de la División Operaciones Rurales de Caleta Olivia, con apoyo de distintas dependencias policiales, en un amplio despliegue territorial sobre rutas provinciales y sectores rurales, principalmente en jurisdicción de Pico Truncado y zona de influencia de la Ruta Provincial N°12.

En el marco de estas intervenciones, se logró la detección, interceptación y aprehensión de los involucrados, así como el secuestro de los vehículos utilizados para el transporte de carne faenada de origen ilegal.

Durante los operativos se constató el traslado de carne bovina, carne equina y fauna silvestre faenada, lo que motivó la rápida intervención policial, logrando neutralizar las maniobras ilícitas y proceder a la captura de los ocupantes de los rodados.

Asimismo, en uno de los procedimientos se detectó la presencia de armas de fuego y armas blancas en el interior de los vehículos interceptados, lo que requirió la intervención inmediata del personal actuante bajo protocolos de seguridad, procediéndose al secuestro de los elementos y la reducción de los involucrados.

Estas acciones reflejan la capacidad operativa de las fuerzas de seguridad para actuar de manera efectiva logrando la aprehensión de los responsables en el terreno y el desmantelamiento de maniobras vinculadas a delitos rurales.

Las actuaciones continúan bajo intervención judicial, con el avance de las investigaciones correspondientes y el análisis de los elementos secuestrados por las áreas técnicas competentes.