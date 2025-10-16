Operativo policial en 28 de Noviembre: desalojo pacífico tras un intento de usurpación en instalaciones de la UOCRA

Un importante operativo policial se desarrolló durante la madrugada del 15 de octubre de 2025 en la localidad de 28 de Noviembre, luego de que un grupo de alrededor de quince personas intentara usurpar un inmueble perteneciente al gremio UOCRA, ubicado en la intersección de calles La Pampa y San Martín.

El hecho, que fue caratulado como Usurpación, Daños y Amenazas Calificadas, comenzó cerca de las 02:20 horas, cuando personal de la División Comisaría 28 de Noviembre recibió el llamado de un trabajador del lugar alertando sobre la irrupción violenta del grupo, que habría ingresado portando armas de fuego, elementos contundentes y armas blancas, exigiendo a los serenos que abandonaran el sitio.

Ante la gravedad de la situación, se dispuso una consigna policial preventiva, con el apoyo de la Comisaría Yacimiento Río Turbio, para resguardar la seguridad y evitar nuevos incidentes en la zona.

Posteriormente, y bajo las directivas de la jueza del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil de Río Turbio, Dra. Romina Frías, se ordenó la intervención de Fuerzas Especiales Zona Sur, el Equipo de Negociación Policial y la Guardia de Infantería, siguiendo el Procedimiento Operativo Estándar para Situaciones de Crisis.

Las negociaciones comenzaron en horas de la mañana de manera telefónica y continuaron luego de forma presencial, permitiendo establecer un diálogo con los ocupantes y acordar una entrega voluntaria y pacífica.

Cerca de las 13:25 horas, los quince individuos se entregaron sin resistencia, siendo trasladados a la dependencia policial para su revisación médica y posterior fijación de domicilio, quedando supeditados a la causa judicial.

Durante la requisa posterior al desalojo, se secuestraron un arma de fuego tipo pistolón, una réplica de pistola airsoft y un cuchillo.

Fuera del predio, familiares de los involucrados realizaron una protesta con quema de cubiertas, la cual fue rápidamente controlada por personal de Bomberos.

El operativo finalizó sin personas lesionadas ni daños materiales de consideración. Desde la Policía de Santa Cruz destacaron la coordinación interinstitucional y el profesionalismo del Equipo de Negociación Policial, que permitió resolver la situación de manera ordenada y pacífica.

Las actuaciones continúan bajo las directivas de la jueza Romina R. Frías, del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil de Río Turbio.