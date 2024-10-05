ALLANAMIENTOS EN LA CIUDAD DEL GOROSITO ARROJO RESULTADOS POSITIVOS.

EN EL DIA DE AYER SIENDO LAS 22.00 HORAS PERSONAL DE LA DIVISION DE NARCOCRIMINALIDAD CAÑADON SECO PROCEDIO A DAR INICIO A ALLANAMIENTOS SIMULTANEOS EN DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD CALETENSE.
ESTOS ALLANAMIENTO FUERON ORDENADOS POR EL JUZGADO FEDERAL DE CALETA OLIVIA, RELACIONADO A LA LEY 23.737 DE ESTUPEFACIENTES BAJO LA MODALIDAD DE NARCO MENUDEO, DONDE EN EL BARRIO JARDIN.
SE PROCEDIO AL SECUESTRO DE DOLARES, MUNICIONES DE ARMA DE FUEGO, DOS BALANZAS DE PRECISION, CASI MAS DE 1/2 KILO DE UNA SUSTANCIA BLANQUECINA LA CUAL LLEVADA AL TEST DE ORIENTACION DE CAMPO ARROJO RESULTADOS POSITIVO A CLORIDATO DE COCAINA.
SE DISPUSO LA DETENCION DE UNA PERSONA SEXO MASCULINO MAYOR DE EDAD, QUIEN HABITABA LA VIVIENDA EN CUESTION QUEDANDO DETENIDO E INCOMUNICADO EN LA COMISARIA SECCIONAL SEGUNDA. ESTA CAUSA FUE INICIADA CON EL MINISTERIO FISCAL FEDERAL CON ASIENTO EN LA CIUDAD DE CALETA OLIVIA.
ALLANAMIENTO EN BARRIO 17° DE OCTUBRE CON RESULTADOS POSITIVOS.
OTRO ALLANAMIENTO DENOMINADO VENTANA VERDE FUE EJECUTADO EN BARRIO 17 DE OCTUBRE.
UNA CAUSA INICIADA CON EL JUZGADO FEDERAL CALETA OLIVIA, EN ESTE DOMICILIO SE PROCEDIO AL SECUESTRO DE BALANZA DE PRECISION, 6 PLANTAS DE CANABIS SATIVA, SEMILLAS DE CANABIS EN GRAN CANTIDAD Y MARIHUANA PRENSADA.
EL PROPIETARIO FUE NOTIFICADO BAJA DE IMPUTACION QUEDANDO SUJETO A LA CAUSA FEDERAL.