Operativo judicial en El Calafate: control y traslado de más de 100 armas secuestradas

En un procedimiento ordenado por el Juzgado de Instrucción N.º 1 de El Calafate, personal policial realizó el control y traslado de 114 armas de fuego judicializadas, además de recuperar dos pistolas 9 mm restituidas a la fuerza.

La Policía de la Provincia de Santa Cruz llevó adelante este 20 de noviembre un operativo especial en cumplimiento de disposiciones judiciales vigentes. Desde horas de la madrugada, personal de la División Interrelaciones Policiales Zona Sur, junto a la División Enlace P.S.C., se trasladó desde Río Gallegos hacia la ciudad de El Calafate para ejecutar las tareas ordenadas por el Juzgado de Instrucción N.º 1, en el marco de la Ley Nacional de Armas y Explosivos N.º 25.938.

En sede judicial, los efectivos realizaron el control detallado del armamento secuestrado en distintos procesos, concretando la recepción protocolar de un total de 114 armas de fuego, entre cortas y largas, destinadas a procedimientos de inutilización y destrucción conforme a la normativa vigente.

Durante el operativo también se registró la entrega de dos pistolas calibre 9 mm, las cuales, con autorización judicial, fueron restituidas a la Policía de Santa Cruz para su posterior traslado a la Dirección General de Logística.

Finalizado el trabajo al mediodía, el personal emprendió el regreso a Río Gallegos, donde el material fue depositado en dependencias de la División Interrelaciones Policiales Zona Sur. Los elementos quedarán incorporados al listado de armamento que será retirado por el BANMAC, organismo dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación.