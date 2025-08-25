Operativo integral en Caleta Olivia: inspecciones en locales nocturnos y tareas de saturación

La División Comunicación y Difusión de la Policía de la Provincia de Santa Cruz informa a la comunidad y medios de comunicación que, en la madrugada del día domingo 24 de agosto de 2025, se llevó a cabo en la ciudad de Caleta Olivia un operativo integral de control de locales nocturnos, verificación de cierre de locales bailables y tareas de saturación en distintos barrios.



Objetivo del Dispositivo

El operativo tuvo como propósito garantizar la seguridad ciudadana en el marco de la actividad nocturna, reforzar la presencia policial en sectores de mayor concurrencia y supervisar el estricto cumplimiento de la normativa vigente en materia de habilitaciones, seguridad e higiene en los locales de esparcimiento nocturno.



Desarrollo del Procedimiento

Las tareas comenzaron pasada la medianoche y se extendieron hasta primeras horas de la madrugada. En forma conjunta con personal del Ministerio de Trabajo, inspectores de Comercio Municipal y efectivos de Bomberos, se efectuaron inspecciones en locales nocturnos de gran concurrencia, entre ellos: Isidoro, Plugged, Melodys, Okean, Crafter, Mola, La Leo, Samsara y Bar Mariana.

Durante los controles se verificaron condiciones de habilitación, medidas de seguridad contra incendios, cantidad de concurrentes y cumplimiento de horarios establecidos.

En algunos establecimientos se constataron irregularidades, lo que motivó el cese inmediato de actividades y la apertura provisoria, quedando los responsables notificados para regularizar su situación conforme a la normativa vigente.

En paralelo, se dispuso la afectación de móviles y patrullajes preventivos en distintos barrios de Caleta Olivia, lo que permitió reforzar la presencia policial y garantizar el orden en zonas de alta circulación durante el horario nocturno.

Resultados

Como resultado, se labraron diversas actas de infracción y se notificó a los propietarios de los locales inspeccionados sobre la obligatoriedad de adecuar su funcionamiento a la reglamentación vigente. Cabe señalar que no se registraron incidentes de relevancia ni hechos contra la seguridad ciudadana durante el desarrollo del dispositivo.



La Policía de la Provincia de Santa Cruz destaca la labor coordinada entre las distintas áreas intervinientes y reitera que este tipo de controles preventivos continuarán realizándose en la ciudad de Caleta Olivia y en toda la zona norte provincial, con el objetivo de resguardar la seguridad de la comunidad y asegurar el cumplimiento de las disposiciones legales.