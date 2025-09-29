Operativo en El Calafate con allanamientos por hecho con arma de fuego

En el día de hoy personal policial de distintas dependencias llevó a cabo un amplio operativo en la localidad de El Calafate, en el marco de una investigación vinculada a un hecho de violencia con armas de fuego acontecido días atrás, en el que una persona resultó herida en cercanías de una estación de servicio ubicada en la zona céntrica de la villa turística.



Desde el inicio del caso, la División de Investigaciones de El Calafate, en coordinación con la División Comisaría Primera, desplegó una serie de tareas de inteligencia y de campo que permitieron reunir abundante información. Dichas diligencias fueron evaluadas por el Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil de la localidad, que, considerando la solidez de los elementos reunidos, dispuso la realización de siete allanamientos simultáneos en distintos puntos de la ciudad.



Los procedimientos judiciales tuvieron lugar en viviendas ubicadas en zona céntrica, barrio Las Piedras, barrio Aeropuerto Viejo, barrio Terrazas Manantiales y barrio Linda Vista. Para la ejecución de los mismos se contó con la intervención de la División Fuerzas Especiales con asiento en Río Gallegos, garantizando la seguridad de los equipos de trabajo y el resguardo de la integridad de los vecinos durante las diligencias.

El operativo, por su magnitud, requirió un amplio despliegue logístico y la coordinación de diversas unidades policiales, entre ellas la División Narcocriminalidad El Calafate, la Sección Canes, personal de la División Comando de Patrullas, efectivos de las Divisiones Comisarías Primera y Segunda de El Calafate, así como la supervisión del Subdirector de la Dirección General Sudoeste.



Los resultados fueron altamente positivos. Entre los elementos secuestrados se destacan: municiones de distintos calibres, incluidas de armas largas y cortas (.22, .32 y .45). Vainas servidas. Rifles de aire comprimido. Un arma de fuego tipo revólver. Tres motocicletas y accesorios de protección plástica para motovehículos. Cámaras de seguridad y una cámara tipo Go-Pro. Telefonía celular y prendas de vestir de interés para la causa.



Además, durante el desarrollo de los procedimientos se hallaron sustancias estupefacientes compatibles con marihuana y cocaína, junto a dinero en efectivo (pesos y dólares), balanzas de precisión y recortes de nylon. Este hallazgo motivó la intervención de la Justicia Federal con asiento en Río Gallegos, dado que se trata de material vinculado a presuntas infracciones a la Ley Nacional de Estupefacientes.



Como consecuencia de las diligencias, cuatro personas quedaron vinculadas a la investigación, en tanto que dos hombres mayores de edad fueron detenidos y puestos a disposición de la justicia ordinaria. Las actuaciones se mantienen en curso, y tanto la Justicia Provincial como la Justicia Federal continúan trabajando sobre los elementos secuestrados para avanzar en las distintas líneas de investigación.

La Policía de la Provincia de Santa Cruz resalta el profesionalismo y compromiso demostrado por el personal interviniente en este operativo, el cual se enmarca en las acciones permanentes de prevención y esclarecimiento de hechos que afectan la seguridad pública. Asimismo, se destaca la importancia del trabajo coordinado entre distintas dependencias, lo que permitió llevar adelante un procedimiento de gran envergadura sin incidentes, resguardando la tranquilidad de los vecinos y aportando elementos clave para el avance de la investigación judicial.

