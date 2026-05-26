Operativo conjunto en Los Antiguos: secuestraron cinco vehículos y detectaron un conductor alcoholizado

El procedimiento se realizó en el puesto de control de ingreso a Los Antiguos y en distintos sectores de la localidad. Participaron efectivos policiales y personal de Tránsito Municipal, con controles vehiculares e identificación de personas mediante el sistema SIFCOP.

Personal de la División de Investigaciones de Perito Moreno llevó adelante un operativo preventivo en conjunto con efectivos del puesto de control de ingreso a Los Antiguos, Policía Caminera y agentes de Tránsito Municipal.

El procedimiento se desarrolló el pasado 23 de mayo, entre las 18:00 y las 21:00, en el puesto ubicado sobre la Ruta Provincial Nº 43 y en diferentes arterias de la localidad.

Durante el operativo se realizaron controles vehiculares e identificación de ocupantes mediante el sistema informático SIFCOP. Como resultado, fueron inspeccionados un total de 39 vehículos y 185 personas.

Asimismo, en distintos puntos de la localidad se concretó el secuestro de cinco vehículos y se efectuaron 15 pruebas de alcoholemia, de las cuales una arrojó resultado positivo.

Desde la organización del operativo indicaron que no se registraron otros hechos de interés durante la jornada.