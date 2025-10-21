Operativo “Cobre Norte 2”: detienen a un sospechoso por robo de cableado en Pico Truncado

La División de Investigaciones de Pico Truncado detuvo a un hombre oriundo de Formosa acusado de participar en un robo calificado en yacimientos petrolíferos. La medida forma parte del operativo “Cobre Norte 2”, destinado a frenar los delitos vinculados al hurto de cobre en la Zona Norte.

En la tarde del lunes 20 de octubre, personal de la División de Investigaciones (DDI) de Pico Truncado llevó adelante una medida judicial ordenada por el Juzgado de Instrucción N° 1 de esa localidad, a cargo del Dr. Leonardo Pablo Cimini, con intervención de la Secretaría Penal encabezada por la Dra. Daniela Vargas.

Durante el procedimiento, que se enmarca en el operativo “Cobre Norte 2”, los agentes concretaron la detención de un hombre mayor de edad, oriundo de la provincia de Formosa, sindicado como presunto partícipe en un hecho caratulado como “Robo calificado por haber sido cometido en despoblado y en banda”.

La investigación busca esclarecer una serie de ilícitos relacionados con el robo de cable de cobre desnudo y revestido de alta tensión en yacimientos petrolíferos de la Zona Norte de Santa Cruz, hechos que habían generado preocupación en la región por el impacto económico y operativo que provocan.

El operativo se desarrolló sin incidentes, con la correspondiente intervención médica para la revisión del detenido, quien posteriormente fue alojado en la División Comisaría Primera de Pico Truncado, quedando a disposición del magistrado interviniente.