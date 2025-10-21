Operativo Cobre Norte 2: Cayó banda dedicada al robo de cables en yacimiento petroleros

El Operativo Cobre Norte 2 se efectuó tras numerosas tareas investigativas realizadas por parte de la DDI de Pico Truncado y Caleta Olivia, en relación al robo de cable de cobre desnudo de alta tensión y revestido, en los yacimientos petrolíferos en la zona de Pico Truncado y Koluel Kaike, ocurrido en los últimos meses. Fueron 17 allanamientos -16 en Pico Truncado y 1 en Caleta Olivia- los que se realizaron simultáneamente. Como saldo, 10 personas a disposición de la justicia y el secuestro de cables, armas, dinero, herramientas y vehículos.

El accionar policial contó con la supervisión del ministro de Seguridad, Pedro Prodromos, el superintendente de Policia Judicial e Investigaciones, Crio. Gral. Daniel Carrillo, y el jefe del Departamento de Investigaciones del Delito Organizado Zona Norte, Crio. My. Pablo Daniel Mendez, trabajando conjuntamente con el Juzgado Instrucción N°1 de Pico Truncado, a cargo del Dr. Leonardo Pablo Cimini.

Es importante resaltar que, se determinó que tome intervención en el caso la Fiscalía de Estado de la Provincia de Santa Cruz, teniendo en cuenta los perjuicios ocasionados a raíz de la pérdida de producción en los yacimientos, ocasionado por el robo de cobre, lo cual afectó sustancialmente las regalías de la provincia.

En los procedimientos, se secuestraron rollos de cables, 6 armas de fuego, municiones, vainas servidas, miras telescópicas, armas blancas, 11 vehículos, 20 celulares, y más de 3 millones y medio de pesos. Asimismo, se incautaron diversas herramientas, tales como martillos, sierras de mano, corta fierros, destornilladores, amoladoras, motosierra, martillo neumático, una pinza de corte de gran tamaño, dispositivos electrónicos y prendas de vestir, entre otros elementos de interés para la causa.

En este operativo, seis personas quedaron detenidas e incomunicadas, a la espera de ser indagadas por el juez interviniente. Dos de ellas son oriundas de Formosa, una de Corrientes y la restante de Pico Truncado. En tanto, otras seis fijaron domicilio y quedaron a disposición de la justicia. Éstas son, tres de Formosa, una de Perito Moreno, una de Mar del Plata y una de Chaco.

Desde el Ministerio de Seguridad se destacó el gran trabajo del personal interviniente en esta causa, cuyo compromiso y profesionalismo permitió terminar con esta banda delictiva que causó un importante perjuicio a Santa Cruz. Cobre Norte 2, es el resultado de la labor realizada por la División Fuerzas Especiales Zona Norte, División Investigaciones de Caleta Olivia, División Apoyo Tecnológico, División Narcocriminalidad Caleta Olivia, División Investigaciones Las Heras, División de Investigaciones Puerto Deseado, División Criminalística Pico Truncado, División Investigaciones Perito Moreno, Planta Verificadora N°20.005, dependiente de la Unidad Sexta de Bomberos de Pico Truncado, División Comisaría Primera y Segunda Pico Truncado. Asimismo, se contó con la participación de una Bioquímica Policial, dependiente del Gabinete Criminalístico de Caleta Olivia, quien logró obtener muestras de material genético de los involucrados.