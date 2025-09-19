Operativo antidrogas en Comandante Luis Piedra Buena

La División Comunicación y Difusión de la Policía de la Provincia de Santa Cruz informa a la comunidad y medios de comunicación que, en fecha 19 de septiembre de 2025, alrededor de las 03:00 horas de la madrugada, personal de la División Investigaciones y Narcocriminalidad Isla Pavón, con conocimiento e intervención de la Fiscalía General con asiento en Río Gallegos, a cargo del Fiscal General Dr. Julio Zárate, ejecutó un amplio operativo policial en Comandante Luis Piedra Buena en el marco de una causa por infracción a la Ley Nacional N° 23.737 de Estupefacientes.



Las diligencias se desarrollaron de manera simultánea en cuatro domicilios de la localidad, ubicados en Gobernador Gregores al 100; Barrio 118 Viviendas; Benigno Fernández al 600 y Gobernador Lista al 200, con apoyo logístico y preventivo en distintos puntos estratégicos de la ciudad. La coordinación permitió sorprender a los investigados, reduciendo riesgos y asegurando la integridad de los equipos intervinientes.



En el transcurso de las medidas, se concretó además la demora de una persona mayor de edad en la vía pública y la requisa de un vehículo vinculado a la investigación.



El procedimiento arrojó como resultado la demora de aproximadamente 14 personas entre mayores y menores de edad, quienes quedaron a disposición de la autoridad judicial interviniente.

También se logró el secuestro de sustancias estupefacientes (cocaína y marihuana) preparadas para su comercialización, junto con una importante suma de dinero en efectivo, balanzas de precisión, elementos de corte y fraccionamiento, dispositivos informáticos y demás objetos de interés para la causa.



El operativo contó con la participación de Fuerzas Especiales Zona Sur, la División Narcocriminalidad Puerto San Julián y las Divisiones Comisaría Primera y Segunda de Comandante Luis Piedra Buena, unidades que trabajaron en conjunto bajo un esquema de despliegue que incluyó tareas de seguridad perimetral y apoyo en los ingresos a los inmuebles.



La supervisión de los procedimientos estuvo a cargo del Superintendente de Policía Judicial e Investigaciones, el Director General de Investigaciones y el Jefe del Departamento Investigación del Delito Organizado Zona Centro, quienes acompañaron las actuaciones en terreno.



Con este operativo, la Policía de la Provincia de Santa Cruz reafirma su compromiso en la prevención y persecución del narcotráfico, actuando en coordinación con la justicia y desplegando recursos humanos y materiales en beneficio de la seguridad de la comunidad.