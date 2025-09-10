Operarios de Servicios Públicos de El Chaltén recibieron capacitación de prestigiosa empresa

La empresa Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE), distrito de El Chaltén, posibilitó una formación destinada a personal operativo de la planta de tratamiento y depuradora de efluentes cloacales, con modalidad teórico-práctica, en cinco jornadas intensivas.

La capacitación estuvo a cargo del técnico Claudio Acosta, representante de la firma E-INTRA S.R.L., empresa con más de 30 años de experiencia en el diseño y fabricación de plantas de tratamiento de efluentes.

El curso, de modalidad teórico-práctica, se desarrolló a lo largo de cinco jornadas intensivas, con una carga horaria total de 35 horas. Durante el mismo, se abordaron contenidos clave para la operación, mantenimiento y control de unidades de tratamiento de efluentes cloacales.

Al finalizar la capacitación, se llevó a cabo una evaluación teórico-práctica final, la cual fue superada exitosamente por los siguientes agentes: Eduardo Lucque, Damián Paz, Santiago Aburto, Alan Otey y Nihel Barchi.

Los cinco operarios recibieron la certificación oficial como Plantistas en Unidades de Tratamiento de Efluentes Cloacales, lo que representa un importante paso en la profesionalización del recurso humano local, y en el fortalecimiento de las capacidades técnicas del distrito en materia de saneamiento ambiental.