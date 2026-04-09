Operadoras hidrocarburíferas brindaron fuerte respaldo al programa productivo del gobernador Claudio Vidal

Fue durante una conferencia de prensa brindada luego de la presentación del programa “Mas producción y Trabajo en el sector hidrocarburífero santacruceño”. La totalidad de los CEOS marcaron la importancia de la iniciativa y el impacto positivo que la misma traerá para Santa Cruz.

Durante la conferencia de prensa realizada en forma posterior al lanzamiento de un nuevo esquema para la actividad de los hidrocarburos, a través del programa “Más Producción y Trabajo en el sector hidrocarburífero santacruceño”, directivos de las operadoras petroleras valoraron la convocatoria y el espacio de articulación generado por el gobierno provincial para debatir el futuro del sector.

En primer lugar, el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), Horacio Marín remarcó los objetivos estratégicos de la compañía y el potencial exportador del país. “El objetivo por parte del Programa de YPF es que la Argentina exporte más de 30.000 millones de dólares a partir del 2031 y los números que tenemos hoy por como armamos al país en el ENG que se va a desarrollar este año, nos da 45.000 millones. La Argentina ya es un gran exportador neto de petróleo, más del 30% de la producción y todos los años vamos incrementando”.

“Creo que, para fin de este año, Argentina va a pasar a promover en su historia un millón de barriles y otro hito muy importante que no lo hemos mencionado mucho a la prensa es que el año pasado si bien importó en los días fríos y exportó, neto dio positivo. Por lo que, por primera vez desde el 2007, es positivo en gas también así que el futuro es promisorio y nuestro país es un exportador neto de hidrocarburos”, sostuvo.

Asimismo, el CEO de CGC, Hugo Eurnekian, reflejó un consenso creciente en torno a la necesidad de coordinar esfuerzos entre el sector público y privado para sostener la actividad hidrocarburífera. “Esto nos ayuda y creo que nos beneficia para seguir apostando, creciendo y tratando de incrementar esa actividad”, afirmó

Eurnekian valoró el programa impulsado por la provincia y lo enmarcó en un proceso más amplio que viene gestándose desde hace tiempo dentro de la industria. Señaló que la iniciativa no surge de manera aislada, sino como resultado de un trabajo sostenido entre empresas, sindicatos y el Estado, que permitió ordenar al sector en un contexto particularmente complejo.



Remarcó que la actividad hidrocarburífera se mueve en ciclos largos —con etapas favorables y otras más exigentes— y que el momento actual exigió coordinación y compromiso para sostener la actividad. En ese camino, destacó las mejoras en productividad logradas a partir del esfuerzo conjunto. Para Eurnekian, este nuevo esquema llega en el momento justo: consolida ese recorrido previo y abre la posibilidad de iniciar una etapa más favorable para la industria.

Producción y oportunidades de crecimiento

Desde el sector empresarial coincidieron en que el contexto actual presenta desafíos, pero también oportunidades para reactivar la actividad.

En ese sentido, Gustavo Salerno de Patagonia Resources afirmó: “Hay una oportunidad concreta para potenciar la producción en la provincia si trabajamos de manera conjunta entre el Estado y las empresas”.

Por su parte Patricio Neuss destacó que: “es importante que podamos incorporar nuevas tecnologías, así como el gobernador ha tomado una medida innovadora, también nosotros tenemos que hacer el esfuerzo para introducir innovaciones”.

Los referentes empresariales coincidieron en que este tipo de iniciativas permiten construir una agenda de desarrollo a mediano y largo plazo, en una provincia con fuerte tradición energética.

Trabajo articulado entre Estado y sector privado

Finalmente, en representación de Roch, Silvana Chacra valoró el contexto generado por la provincia y destacó la oportunidad que se abre tras la salida de YPF de las áreas convencionales. En ese sentido, sostuvo que lo que para algunos significó una pérdida, para otras compañías representó “una gran oportunidad”, especialmente por las condiciones que ofrece Santa Cruz para el desarrollo de nuevas inversiones.

Además, remarcó la confianza del sector privado en la gestión provincial al señalar que encontraron “un lugar donde nos sentimos seguros para volver a invertir”, destacando el rol del gobernador Claudio Vidal y del ministro Jaime Álvarez en la generación de un esquema favorable. En esa línea, aseguró que las empresas asumirán este nuevo escenario “con compromiso y responsabilidad”, y consideró que los incentivos anunciados son clave para sostener e impulsar la actividad hidrocarburífera en la provincia.

El lanzamiento y la convocatoria total de operadoras refleja la voluntad constante del gobierno de Santa Cruz de construir consensos y avanzar en soluciones conjuntas para toda la población.