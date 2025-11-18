Oficial: suspenden las clases del día Martes en varias localidades de Santa Cruz por fuertes vientos

El Consejo Provincial de Educación anunció la suspensión total de actividades escolares para el martes 18 de noviembre en distintas localidades de la provincia, ante el alerta por vientos intensos emitido por el Servicio Meteorológico Nacional y las recomendaciones del COE.

El Consejo Provincial de Educación (CPE) informó este lunes la suspensión de las actividades escolares para el martes 18 de noviembre en diversas localidades de Santa Cruz, debido al alerta por vientos fuertes emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y siguiendo las recomendaciones del Comité de Operaciones de Emergencia (COE).

La medida alcanza a instituciones educativas de Las Heras, Pico Truncado, Cañadón Seco, Caleta Olivia, Puerto Deseado, Jaramillo, Fitz Roy, Puerto San Julián, Comandante Luis Piedra Buena, Puerto Santa Cruz, Río Gallegos y Koluel Kayke.

La suspensión rige para todos los niveles y modalidades, comprendiendo los turnos mañana, tarde y noche.

Finalmente, el CPE solicitó a la comunidad educativa mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales del organismo y del Gobierno de Santa Cruz, a fin de evitar la circulación de información errónea.