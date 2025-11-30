Ocho equipos disputan el certamen de voley en el marco del aniversario de Caleta Olivia

En el Gimnasio Municipal “Pancho Cerda” se desarrolla el Torneo Aniversario de Voley, una competencia de carácter regional que reúne a equipos femeninos en categoría mayores. La profesora y organizadora del evento, Gabriela Iglesias, brindó detalles sobre el desarrollo del certamen y sobre la participación de la Escuela Municipal Choique Vóley en competencias nacionales.

Iglesias destacó que: “Es el torneo aniversario de Caleta Olivia. Estamos recién arrancando, tenemos una jornada larga. Estamos jugando en cancha doble, así que va a ser una jornada extensa y mañana continuamos”.

Sobre la estructura del torneo agregó: “Son ocho equipos, divididos en dos zonas de cuatro. La primera etapa es clasificatoria y después vienen los cruces para definir quiénes disputan las finales”.

La profesora señaló también el impacto que estos eventos generan en la comunidad deportiva local. “Siempre después de los torneos tenemos gente que quiere sumarse al voley. Ahora estamos terminando el año, pero siempre es bienvenido que se sumen al deporte”, aseguró

En cuanto al balance anual, Iglesias expresó que la evaluación es altamente positiva. “La verdad que re positivo. Mucha gente jugando al voley. Tuvimos tres torneos, tres ligas municipales que se disputaron en la mayoría de los gimnasios municipales y en el Lugones, con mucha participación. También las categorías formativas jugaron un montón, así que fue un año muy positivo”, afirmó.

Finalmente, la organizadora se refirió a la participación de Choique Voley en la Liga Federal, tanto en la rama femenina como masculina. “Este año, a principios de febrero, participamos en la Liga Federal y mantuvimos la plaza, que era el objetivo. En febrero de 2026 vamos a volver a competir. Y este fin de semana logramos lo que queríamos: clasificar con los varones. La Escuela Municipal Choique Voley va a participar en la Liga Federal en ambas ramas”, destacó.

Sobre los preparativos para el certamen nacional, detalló que “se juega en San Juan. Esto fue reciente, la clasificación con los varones se dio ayer. Ahora empezamos a armar el equipo, buscar refuerzos y pensar en los fondos porque hay que juntar muchísima plata. Es algo histórico: una escuela municipal participando en la Liga Federal tanto en femenino como en masculino. Es algo que soñamos durante mucho tiempo y este año se nos dio”.