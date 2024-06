Obras y Servicios: “Tareas generales del sector en Caleta Olivia”

El secretario del área, Daniel Barrera, primeramente hizo hincapié en la futura obra que se encontrará ubicada en el acceso norte de la ciudad. En este aspecto, explicó que el Puesto de Control que allí se construirá viene avanzando de acuerdo a lo planificado con máquinas, camiones, motoniveladoras y compactadoras para la preparación del suelo.

Tras varias reuniones del intendente Pablo Carrizo con el ministro de segurirdad, Pedro Prodomos y los equipos de trabajo se iniciaron los trabajos en el acceso norte de la ciudad.“El trabajo de compactación llevará algún tiempo para que una vez finalizados la balanza funcione como corresponda. Es una tarea específica que nos solicitaron por el tema de la densidad del suelo, pero bueno, avanzamos bastante y nos faltan dos capas más de 20 centímetros para nivelar”, explicó Barrera.

Igualmente, se refirió a otras instancias del proyecto y mencionó que la idea es continuar con el pavimentado y asfaltado de accesos, salidas de camiones, construcción de una garita, como también del estacionamiento.

“El objetivo es colocar la balanza, la garita y dependencias de control para que comience a estar operativa. Esto sería la parte que me compete, ya después continuará la gente de Planificación con sus proyectos, pero en principio se colocarán algunas casillas o containers preparados para que funcione tránsito, abasto y algunas dependencias de la policía”, detalló.

Plan de Bacheo

Por otro lado, mencionó que las labores de bacheo continúan adelante y aseveró que llevan ejecutadas más de 100 reparaciones en diferentes puntos de la localidad. Asimismo, indicó que el fin de semana se realizó una intervención en el barrio Gobernador Gregores no solo paras arreglar un bache, sino que además concretaron la reparación de un caño principal.

“Son bastantes los baches que todos los días se arman y llenan con más de 600 metros cúbicos de hormigón; sería como completar una cuadra por mes como para que la gente tenga una idea. Esto también incluye lo que son veredas, cordones y estacionamientos como el que se encuentra en la Comisaria Primera”, comentó.

Bloquera y Planta de Hormigón del Municipio

De igual forma, comunicó que estas se encuentran funcionando a pleno con la construcción de nichos, como así también de algunos espacios que dependen de Desarrollo Social de la Municipalidad, entro otros.

“Es una tarea que no se puede parar porque siempre tenemos que estar un paso adelante, no podemos tener falta de nichos en el cementerio. De todas maneras se proyecta construir otro porque este ya no cuenta con tanto espacio”, sostuvo.

Barrido y limpieza

Finalmente, se refirió a las tareas habituales y resaltó que las cuadrillas se encuentran saliendo unas horas más tarde debido a las heladas.”También cuidamos a nuestro personal, pero siempre se hace tanto este trabajo como el de mantenimiento de calles sin asfaltar”, culminó el Secretario de Obras y Servicios.