Obras Públicas: Nuevas intervenciones y avance de los trabajos programados en Caleta Olivia

Las Secretarías de Planificación y de Obras y Servicios continúan generando importantes adelantos en lo que respecta a las tareas programadas que incluyen el Plan de Bacheo y Hormigonado de distintas calles de la ciudad.

Actualmente, los equipos dependientes de dichas áreas se encuentran con una importante intervención en la Avenida Costanera y las calles Juan Álvarez y Almirante Brown. Asimismo, en forma paralela, una segunda cuadrilla trabaja en la calle Triunvirato, que se encuentra en un 70% del avance de obra, la cual culminaría con la intersección de la ruta provincial N° 12 y la calle Juana Terraz.

En este contexto, el secretario de Obras y Servicios, José Camacho, recalcó que continúan dando cumplimiento a los objetivos determinados por el intendente Pablo Carrizo.

“La idea es que tanto en la Avenida Costanera como aquí en la calle Triunvirato quede todo en óptimas condiciones. También quiero mencionar que en este último tramo (intersección) se está trabajando junto a Servicios Públicos para que intervengan en algunas conexiones que se encuentran en ese lugar y estamos esperando esa ejecución para continuar con el hormigonando en esa zona”, finalizó.