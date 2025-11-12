Obra en Marcha: Continúa el trabajo en las 56 Viviendas de Río Gallegos

El Gobierno de Santa Cruz, a través del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda, avanza con la construcción del proyecto 56 viviendas en la ciudad de Río Gallegos. Esta semana, cuatro sectores de la obra superaron el 50% de la construcción, mientras que los dos sectores restantes el 40%.

Este proyecto prevé la construcción de viviendas de dos, tres dormitorios y casas adaptadas para personas con discapacidad. Todas cuentan con un ambiente principal que integra estar, comedor y cocina.

En relación al plan de trabajo desde el área técnica de IDUV informaron que los avances actuales son: revoque de exterior, estructura de tabique de durlock y cielorraso, tendido de instalaciones de luz, gas y agua, instalaciones sanitarias e inicio de colocación de aberturas.

“Las empresas que desarrollan estas construcciones están cumpliendo con los plazos establecidos en relación a los planes de trabajo; también, esto es posible al control técnico continuo de los inspectores y sobrestantes que desempeñan su jornada en los seis sectores en el Barrio San Benito donde se encuentra la obra”, explicó el M.M.O Iván Cárdenas director General Inspección de Obras.

Además, Cárdenas destacó que, “en los diversos sectores contamos con la guía constante del personal de seguridad e higiene del organismo que permite trabajar con las normas establecidas en los trabajos de construcción”.