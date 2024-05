Nutrición Deportiva: la clave para mejorar el rendimiento de los atletas

En una entrevista con Patagonia Deportes, el Licenciado en Nutrición y Especialista en Nutrición Deportiva, Carlos García, compartió su trayectoria y conocimientos sobre la importancia de una alimentación adecuada para mejorar el rendimiento de los atletas y personas que practican disciplinas deportivas.

Carlos García reveló que su interés por la nutrición comenzó a temprana edad: “Esta profesión la elegí más o menos a los 15 o 16 años, me gustaba entrenar, jugaba al vóley y a la vez entrenaba en el gimnasio. Siempre fui apasionado por leer sobre entrenamientos y alimentación. En un primer momento me gustaba la medicina, y después descubrí la nutrición, que por esos años era una carrera relativamente nueva”.

García divide su tiempo entre Buenos Aires y Caleta Olivia con su emprendimiento CG Nutrición: “Hoy estoy la mitad del tiempo en Buenos Aires y la otra mitad acá en Caleta Olivia. Comencé a trabajar en Buenos Aires en un gimnasio, después por mi cuenta, y pasé por algunos clubes. Pero sobre todo me gusta mucho trabajar en el consultorio y en el cara a cara con el paciente”. En Buenos Aires, atiende en Morón y cuenta con pacientes de toda la zona oeste, mientras que en Caleta Olivia también tiene una amplia clientela en toda la zona norte de la provincia y el sur de Chubut.

Personalización de la alimentación

El especialista destacó la importancia de personalizar la alimentación según el deporte y los objetivos de la persona: “En la alimentación hay cosas que son similares, pero luego se personaliza. Todos vamos a consumir alimentos que aporten carbohidratos, proteínas, grasas y fibras. Sin embargo, depende del deporte, el objetivo de la persona, y el estado en que se encuentre (pre competencia, intra competencia, post competencia, o pretemporada) las cantidades de esos alimentos van a cambiar”.

García también subrayó que la nutrición varía según el objetivo, ya sea incremento de masa muscular, descenso de tejido adiposo o mantenimiento, y que a nivel salud, la cantidad de nutrientes puede ajustarse si existe alguna patología o necesidad excepcional.

La alimentación como prevención

“La alimentación también es preventiva”, afirmó García. “Un cuerpo que no recibe los nutrientes necesarios tiene mayor probabilidad de sufrir una lesión. El descanso y el entrenamiento son igualmente cruciales, y es importante un trabajo en equipo para asesorar sobre horas de sueño, entrenamiento y estado emocional, ya que los problemas personales también afectan”.

Desafíos de los deportistas amateurs

García hizo hincapié en los desafíos adicionales que enfrentan los deportistas amateurs: “Además de los entrenamientos y la alimentación, también trabajan y son padres o madres de familia. No pueden dedicarse todo el tiempo solo a eso”. Explicó que mientras los atletas suelen ser muy estructurados, otros pacientes pueden tener dificultades para ajustarse a ciertos hábitos necesarios para alcanzar sus objetivos. “Si alguien quiere tener abdominales en tres meses, no puede exigir que no le saquen la gaseosa, la salida del fin de semana, o no vaya a entrenar porque hace frío”.

Carlos García concluyó la entrevista con un mensaje de equilibrio y constancia: “Se trata de poner en la balanza lo que se prefiere más. Se puede ser feliz sin tener esos abdominales en tres meses, pero buscando un cuerpo saludable, disminuyendo la cantidad de permitidos y adoptando una vida más saludable. Se puede llegar al objetivo con constancia”.

La experiencia de Carlos García en el campo de la nutrición deportiva resaltan la importancia de una alimentación adecuada y personalizada para mejorar el rendimiento y la salud de los deportistas, tanto profesionales como amateurs.

Escuchá el audio de la entrevista completa con el Lic. Carlos García: