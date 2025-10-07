Nuevo operativo “Reforzá tus Defensas” en Río Gallegos

Dicha campaña impulsada por el Ministerio de Salud y Ambiente concretó una nueva jornada de trabajo como parte del cronograma que se despliega en diferentes puntos de la capital santacruceña con el objetivo de acercar y motivar la vacunación en la población. En esta ocasión, tuvo lugar en la Plaza San Martín de Río Gallegos.

En ese sentido, el móvil sanitario estuvo ubicado en la Plaza San Martín de Río Gallegos, donde se atendió a un gran número de vecinos que tuvieron la posibilidad de completar sus esquemas de vacunación de calendario, fiebre amarilla y antigripal.

La campaña “Reforzá tus defensas” es una estrategia territorial que busca acercar a la población de los distintos barrios de la provincia la posibilidad de actualizar el calendario de vacunación de niños y adultos.

Esta iniciativa se enmarca en las políticas y líneas de acción que se despliegan desde esta cartera, encomendadas por la titular de la cartera sanitaria, Lorena Ross, en sentido de promover la presencia y el trabajo en el territorio.