Nuevo encuentro de trabajo del Órgano de Revisión de Salud Mental

Este martes, en la sala de situación del Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración se concretó un nuevo encuentro del Órgano Provincial de Revisión de Salud Mental, contando con la participación de referentes de la cartera social provincial, salud mental y actores vinculados al sector para debatir estrategias y preocupaciones emergentes.

Uno de los ejes centrales del encuentro fue la aprobación del Plan de Acción Provincial 2024, un documento que busca fortalecer las políticas públicas en salud mental y garantizar el cumplimiento de la “Ley Nacional de Salud Mental” y la “Ley Provincial 3.343”. Asimismo, se propuso analizar el Plan De Acción provincial del Órgano de Revisión de la Provincia de Santa Cruz. Durante el espacio de dialogo se expusieron datos relevantes sobre el alto índice de jóvenes con problemas de suicidio y consumo, con edades cada vez más tempranas, incluso de 8 a 10 años.

Por otro lado, se destacó la creciente demanda de procesos de internación, lo que demuestra la necesidad de reflexionar sobre la disponibilidad de dispositivos y alternativas comunitarias de cuidado. Asimismo, se destacó la importancia de garantizar un flujo eficiente de información sobre las situaciones de intervención, de manera que estos datos lleguen tanto al Órgano de Revisión como a los jueces, en respuesta al preocupante incremento de casos.

Durante la reunión estuvieron presentes el Colegio de Psicólogos de la Provincia de Santa Cruz, representado por la Lic. María Vacirca (Presidenta); Ministerio de Salud y Ambiente, representado por el Subsecretario de Salud Mental Integral, Lic. Mariano Rodas; Consejo de Profesionales de Trabajo Social, representado por las Licenciadas Eliana Flores y Alejandra Alonso; Organizaciones No Gubernamentales en Derechos Humanos, representadas por el Dr. Roberto Ortiz; Organizaciones con Base Territorial, representadas por el Técnico acompañante Terapéutico Alfredo Jaramillo; Representación Legal y Coordinación Ejecutiva del Órgano de Revisión, a cargo del Dr. Eduardo Stober; Equipo Técnico-Administrativo del O.R., conformado por la Lic. Camila Sturla y la Lic. Marcela Aguilar; y desde la Subsecretaría de Políticas de Promoción y Protección de Derechos Humanos, con la participación del Lic. Rubén Fernández y la A.T. Marcela Acuña.

En este sentido, el Lic. Fernández expresó que las estadísticas reflejan un aumento considerable en la atención de salud mental desde el año 2024, tendencia que continuará en 2025. “Sin embargo, la mayor inquietud radica en el alto índice de personas con ideas vinculadas al suicidio y adicciones”, agregó el funcionario. La reunión se traduce en un desafío de transformar estas preocupaciones en medidas efectivas, garantizando que las personas con padecimientos mentales reciban una atención integral y respetuosa de los derechos.