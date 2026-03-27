Nuevo convenio refuerza la transformación y el fortalecimiento de la Educación Secundaria

En el marco del programa “Transformar la Secundaria – Liderazgo y Mejora Educativa”, el Consejo Provincial de Educación concretó la firma de un convenio junto a la Fundación Banco Santa Cruz, con el objetivo de fortalecer las capacidades de gestión institucional y mejorar los aprendizajes de las y los estudiantes.

La iniciativa da continuidad a una línea de trabajo iniciada en 2024 y formaliza una nueva etapa de consolidación que se implementará durante 2026 en 16 escuelas secundarias de la provincia, promoviendo innovaciones pedagógicas y de gestión que permitan resultados sostenibles en el sistema educativo.

El acto estuvo encabezado por la titular de la cartera educativa, Iris Rasgido, y la presidenta de la Fundación Banco Santa Cruz, Hilda Callegaro. También participaron la vicepresidenta del CPE, Esther Pucheta; el secretario de la Fundación, Diego Pagliari; junto a la coordinadora Andrea Bahamonde.

Políticas de excelencia educativa

En este marco, Callegaro manifestó el orgullo por acompañar el proceso de transformación de la escuela secundaria en todo el territorio santacruceño, destacando la importancia de sostener políticas orientadas a la excelencia educativa y el compromiso del Consejo Provincial de Educación en el abordaje integral del sistema.

Asimismo, valoró especialmente el trabajo territorial que se viene desarrollando, con presencia en las escuelas y atención a las realidades de cada comunidad educativa, y reafirmó el acompañamiento de la Fundación para dar continuidad a esta línea de acción, con la convicción de que este camino permitirá consolidar mejoras significativas en la educación secundaria.

Estructura del programa

En cuanto al trabajo a desarrollar, el programa se estructura en torno a ejes clave como el fortalecimiento del liderazgo pedagógico de los equipos directivos, la mejora de los aprendizajes en Lengua y Matemática, el acompañamiento de las trayectorias escolares para reducir el abandono y la repitencia, y la consolidación del sentido de pertenencia estudiantil.

Participan 16 equipos de liderazgo institucional, integrados por equipos directivos, asesores pedagógicos y miembros de los equipos de orientación; junto a 128 docentes referentes de las áreas de Lengua, Matemática y Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP). A ello se suma el cuerpo de supervisores, encargado de monitorear y sostener los procesos de mejora en las instituciones educativas.

Capacitación docente

Esta iniciativa también contempla instancias de capacitación docente, tanto presenciales como virtuales, la provisión de recursos pedagógicos y la implementación de herramientas de evaluación para el seguimiento de los aprendizajes.

A través de este convenio, ambas instituciones ratifican el compromiso de articular acciones para fortalecer la educación secundaria, promoviendo mejores condiciones de enseñanza y aprendizaje para las y los estudiantes santacruceños.