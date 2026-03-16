Nueva tecnicatura en Mantenimiento Industrial se dictará en Comandante Luis Piedra Buena

El rector del Instituto Superior de Enseñanza Técnica (InSET), Manuel Gramajo, anunció la apertura de esta carrera de nivel superior, cuya inscripción estará abierta hasta el 20 de marzo.

Tras la autorización del Consejo Provincial de Educación, la propuesta funcionará en el Centro Integrador Comunitario (CIC) de la localidad, y en el marco de una creciente demanda por la oferta académica del instituto en toda la provincia, las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 20 de marzo.

A fin de conocer más detalles de la labor que viene desarrollando el instituto, los desafíos y la dinámica de gestión del equipo de trabajo, el rector Manuel Gramajo dialogó con LU14 Radio Provincia sobre la propuesta académica: “Se dictará en un anexo áulico que funcionará en el CIC de la localidad”.

Según explicó el rector, la iniciativa ya despertó un importante interés entre los vecinos, motivo por el cual se registraron estudiantes preinscriptos incluso antes de la apertura formal de la inscripción.

Debido a la demanda generada tras la publicación de la información en las redes sociales del instituto, se decidió extender el plazo de inscripción hasta el próximo 20 de marzo, con el objetivo de brindar mayores oportunidades para que jóvenes y adultos puedan acceder a esta carrera de Nivel Superior.

Gramajo destacó que el InSET cuenta con una amplia oferta académica orientada a la formación técnica y productiva. En este sentido, detalló que actualmente se dictan tecnicaturas en Hidrocarburos, Bromatología, Mantenimiento Industrial, Redes Eléctricas y Energías Renovables.

Asimismo, adelantó que durante el presente ciclo lectivo se avanzará con la apertura de la Tecnicatura en Economía Social y Desarrollo Local en la ciudad de Río Gallegos, una propuesta con fuerte impronta social que busca brindar herramientas a productores y emprendedores para mejorar sus procesos productivos, optimizar la comercialización y desarrollar estrategias vinculadas a la planificación.

En relación con la nueva carrera que comenzará a dictarse en Piedra Buena, el rector señaló que quienes deseen inscribirse o recibir más información podrán acercarse al CIC hasta el 20 de marzo, en el horario de 18:30 a 21:30, o bien consultar los requisitos a través de las redes sociales oficiales del instituto.

Además, recordó que la Tecnicatura en Mantenimiento Industrial ya se dicta en otras localidades de la provincia, como Río Gallegos, Puerto Deseado y Puerto Santa Cruz.

El titular del InSET remarcó que todas las carreras que ofrece la institución corresponden al Nivel Superior, y tienen una duración de entre dos y tres años.

En ese marco, resaltó que para el ciclo lectivo que está por comenzar se registró una gran demanda a través de las inscripciones, superando los mil estudiantes en toda la provincia de Santa Cruz, lo que representa un récord para el equipo de gestión educativa.

“Nos enorgullece que los estudiantes nos elijan para iniciar su formación técnica y profesional”, expresó Gramajo, al tiempo que señaló que este crecimiento en la matrícula también implica nuevos desafíos para el equipo administrativo y de gestión, especialmente en lo referido a garantizar la calidad educativa que requieren los ingresantes.

Además, el rector comentó que durante la semana anterior se realizaron charlas destinadas a los nuevos estudiantes, a modo de curso introductorio. Una de estas actividades se desarrolló en la Escuela Nº 25, donde más de 150 alumnos que cursarán las carreras de Redes y Mantenimiento participaron de un encuentro informativo, sobre el funcionamiento de las cursadas y las características del trayecto pedagógico y práctico.

Gramajo explicó además que muchos de los estudiantes ingresan a las tecnicaturas mediante lo establecido en el artículo 7 de la normativa vigente, que permite el acceso al nivel superior a quienes aún no han finalizado sus estudios secundarios. Por este motivo, desde la institución se trabaja especialmente en acompañar esos procesos de adaptación académica.

Por otra parte, el rector subrayó que todas las tecnicaturas del InSET se orientan a ampliar las oportunidades laborales de los estudiantes, tanto en la provincia como en la región. En ese sentido, señaló que durante el año pasado egresaron más de 300 técnicos formados en la institución, muchos de los cuales ya se encuentran trabajando en empresas que demandan perfiles técnicos especializados.

Asimismo, informó que al inicio de cada ciclo lectivo el instituto convoca a concursos docentes para cubrir cargos y horas cátedra, mediante el sistema de antecedentes y oposición. Estas convocatorias serán publicadas en las próximas semanas y responden a la necesidad de contar con perfiles profesionales específicos, para el dictado de carreras de nivel superior.

Finalmente, Gramajo adelantó que a lo largo del año el instituto también desarrolla diversas capacitaciones abiertas, tanto a estudiantes como al público en general. Estas instancias formativas, que suelen desarrollarse durante dos o tres jornadas, abordan temáticas vinculadas a la inteligencia artificial, economía y finanzas. También, indicó que se trabaja de manera articulada con el Mercado de Economía Comunitaria (MEC), programa dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración, con el objetivo de fortalecer las capacidades y conocimientos de quienes participan en ese espacio productivo mediante una oferta de capacitaciones orientadas a sus actividades.