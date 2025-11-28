Nueva reunión del Consejo Provincial de Educación para fortalecer la gestión educativa

Este jueves 27 de noviembre, el Consejo Provincial de Educación desarrolló una nueva jornada institucional, encabezada por la vicepresidenta del Consejo Provincial de Educación, Esther Pucheta, y acompañada por la secretaria de Gestión Educativa, Adela Vera, y la asesora de presidencia, Griselda García, junto a directores provinciales de nivel, directores generales y coordinadores de las diferentes modalidades educativas.

La reunión tuvo como objetivo fortalecer la gestión educativa en cada nivel y modalidad, compartir una síntesis de lo trabajado durante el presente año en las reuniones institucionales e identificar desafíos concretos de cara al ciclo lectivo 2026.

En esta oportunidad, la secretaria de Gestión Educativa, Adela Vera, señaló que durante la jornada se repasaron los temas más relevantes trabajados a lo largo del año, generando un espacio de reflexión y evaluación interna para cada dirección de nivel y modalidad. Esta instancia permitió identificar desafíos comunes y proyectar estrategias conjuntas para el próximo ciclo lectivo.

Por último, se abordó el cronograma de trabajo correspondiente al mes de diciembre, con el fin de organizar las acciones finales del año y establecer las líneas prioritarias para 2026.