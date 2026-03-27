Nueva modalidad de atención para el servicio de castraciones en Caleta Olivia

Con el objetivo de reducir el ausentismo y aumentar la cantidad de intervenciones gratuitas que se brindan para dar respuesta a la amplia demanda existente, la Subsecretaría de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Caleta Olivia, avanza con la implementación del sistema de atención por orden de llegada, alcanzando resultados positivos en el inicio de esta nueva etapa.

En este sentido, David Acosta, subsecretario de Gestión Ambiental, explicó que anteriormente se otorgaban turnos telefónicos, pero muchos vecinos no se presentaban el día asignado. “Esto hacía que, en vez de llegar al objetivo de 20 animales diarios, se bajaba a 18, 12, incluso hubo días donde solamente vinieron 7”, indicó sobre los niveles de ausentismo generados.

Frente a esta situación, el área decidió implementar un esquema de atención a demanda, sin turno previo, modalidad que está evidenciando datos positivos. “Este sistema, por ahora, en los primeros días, viene dando muy buenos resultados en el sentido de que la gente viene por orden de llegada y realiza la castración”, subrayó.

La atención se brinda, hasta nuevo aviso, en la sede vecinal del barrio 17 de Octubre, con castraciones para canes los días jueves y para felinos los días viernes. En ambas jornadas la atención se inicia a las 07:30 horas y el cupo disponible es de 20 intervenciones por jornada.

Finalmente, Acosta recordó a los vecinos la importancia de asistir solo con animales mayores de seis meses para la intervención, respetando ayuno y en el caso de los felinos, trasladarlos en bolsa de cebolla o similar para el resguardo, mientras que los canes deben concurrir con bozal, correa y collar para garantizar la seguridad durante el procedimiento.