Nueva jornada de capacitación a equipos del Dispositivo Penal Juvenil

El Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración, a través de la Secretaría de Estado de Niñez, Adolescencia y Familia, continúa avanzando en el fortalecimiento de políticas orientadas a la protección integral de adolescentes, a través de encuentros de trabajo institucional con equipos que cumplen funciones en el Dispositivo para adolescentes infractores a la ley penal.

Este jueves, en instalaciones del mencionado dispositivo, se llevó adelante una nueva instancia de capacitación dirigida al plantel de 13 operadores convivenciales, con el objetivo de fortalecer las herramientas de intervención y garantizar un acompañamiento profesional, humano y acorde a cada situación.

Para tal fin, el equipo técnico dio continuidad a la planificación y optimización de estrategias, que buscan garantizar el pleno cumplimiento de los derechos de cada adolescente bajo su cuidado; implementando el acompañamiento y la inclusión de adolescentes en situación de riesgo socio penal, promoviendo un abordaje basado en el respeto, la justicia y las normativas vigentes.

Desde la Secretaría de Estado de Niñez, Adolescencia y Familia se destacó que este trabajo reafirma la misión del organismo de proteger, asistir y generar condiciones que promuevan oportunidades para los y las adolescentes, en línea con los marcos legales que amparan sus derechos.