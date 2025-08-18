Nueva edición del After Juve en el Complejo Cultural de Río Gallegos

Este viernes, en el Complejo Cultural de Río Gallegos (José Ingenieros Nº60), se llevó adelante una nueva edición de la jornada After Juve, organizada por la Subsecretaría de Juventud del Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración.

La propuesta reunió a jóvenes de la ciudad en un espacio de recreación y encuentro, con diversas actividades como micrófono abierto, con presentaciones de artistas locales y la posibilidad de que los presentes se sumaran a compartir su talento; torneo Gamer de Mortal Kombat (1vs1) y Counter Strike (2vs2); torneo de Ping-Pong (1vs1); torneo de Metegol (2vs2); junto con sorteos y premios para los y las participantes.

Al respecto, el subsecretario de Juventud, Damián Rueda, señaló: “Esta jornada tiene como objetivo brindar un espacio de recreación y de expresión para las juventudes. Tenemos un escenario con micrófono abierto, en el que participarán distintos artistas, pero que también invitamos a quienes quieran sumarse a mostrar su talento. También contamos con espacios de entrevistas”.

En relación a las próximas propuestas, Rueda anticipó que se encuentran trabajando en la planificación de actividades en el marco del Mes de la Juventud: “Es un mes muy importante para los chicos y chicas de la provincia. Tenemos iniciativas para realizar tanto en zona norte como en zona sur”.

De esta manera, el Gobierno de Santa Cruz continúa generando instancias que promueven la participación, el encuentro y el protagonismo de las juventudes en toda la provincia.