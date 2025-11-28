Nueva colecta de sangre en Río Gallegos

El Ministerio de Salud y Ambiente, a través del Hospital Regional Río Gallegos, extiende la invitación a la comunidad a una nueva Colecta de Sangre, la misma tendrá lugar el próximo martes 2 de diciembre, de 8:00 a 12:30 hs., en las instalaciones de Vialidad Nacional Distrito N°23 (25 de Mayo esquina Ramón y Cajal).

La convocatoria está dirigida a donantes voluntarios de cualquier grupo y factor sanguíneo, en un gesto solidario que puede salvar vidas. La donación voluntaria es necesaria, 9 de cada 10 personas necesitarán sangre para ellas o su entorno en algún momento de su vida.

Es importante destacar que, durante los meses de fin de año, las reservas de sangre suelen disminuir debido a las vacaciones y cambios de rutina, mientras que la demanda hospitalaria se mantiene constante o incluso aumenta. Los componentes sanguíneos tienen una vida útil limitada, por lo que es fundamental contar con donaciones frecuentes y voluntarias para garantizar la atención de pacientes en cirugías, tratamientos oncológicos, emergencias y accidentes.

Requisitos para donar:

– Ser mayor de edad, Presentar DNI, Pesar más de 50 kg, Gozar de buena salud, Desayunar liviano (sin lácteos ni grasas)

– Al finalizar la extracción, se ofrecerá un desayuno a cada donante.

– Estas actividades son fundamentales para nuestra comunidad porque fortalecen el sistema de salud y garantizar la disponibilidad de componentes sanguíneos para quienes más lo necesitan.

– Promovamos la donación voluntaria y frecuente de sangre para contar con sangre segura, para que la sangre esté siempre disponible, para evitar que el paciente y su entorno deban encontrar donantes.

Desde el Ministerio de Salud y Ambiente y los hospitales provinciales, se continúa promoviendo la participación de la comunidad, concientizando y poniendo en valor el rol del donante voluntario y habitual, en sentido de fortalecer el banco de sangre para asegurar el abastecimiento continuo en toda la provincia.