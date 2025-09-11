EN VIVO
NT7 Pizzas & Burgers: mucho más que pizzas, tentadoras hamburguesas para todos los gustos

En NT7 Pizzas & Burgers en Caleta Olivia la propuesta gastronómica no se queda solo en las tradicionales y sabrosas pizzas, sino que también ofrece una irresistible variedad de hamburguesas caseras acompañadas de crocantes papas fritas, ideales para compartir en familia o con amigos.

Con ingredientes frescos y de calidad, cada hamburguesa combina el sabor de la carne a la plancha con el mejor queso fundido y un pan suave que invita a tentarse. Una opción que ya se convirtió en una de las preferidas por los clientes.



Quienes deseen hacer sus pedidos pueden comunicarse al 297-4250304, con la garantía de recibir un producto rico, abundante y con el sello distintivo de NT7.

Porque cuando de comer bien se trata, en NT7 siempre hay algo delicioso esperándote.

