Noelia Arias presentó sus propuestas y destacó el respaldo del gobernador Vidal en Cañadón Seco

La candidata a presidenta de la Comisión de Fomento de Cañadón Seco, Noelia Arias, habló sobre su proyecto de reactivación del parque industrial y el acompañamiento recibido por el gobernador Claudio Vidal. También explicó cómo será el proceso electoral del próximo 26 de octubre.

Durante una entrevista con Voces y Apuntes, Noelia Arias, candidata a presidenta de la Comisión de Fomento de Cañadón Seco, valoró la reciente visita del gobernador Claudio Vidal en apoyo a su candidatura y destacó la importancia del encuentro con los vecinos.

“Fue un momento muy importante, hacía muchos años que un gobernador no venía a Cañadón Seco. Estuvo charlando con los vecinos, quienes estaban más que contentos, y llevando resoluciones, porque hay muchas demandas. La escucha activa estuvo buenísima”, señaló Arias.

Entre sus principales propuestas, la candidata subrayó la necesidad de reordenar y reactivar el parque industrial de la localidad.

“Hoy en día hay muchos lotes y galpones vacíos. Varias empresas se fueron, y el vaciamiento de Cañadón viene desde hace tiempo. Quedan muy pocas empresas en un parque que tuvo muchísima fuerza hace unos años. La idea es restructurar esa zona con proyectos que incentiven a las empresas a radicarse nuevamente”, explicó.

Arias aclaró que los terrenos del parque industrial pertenecen al Consejo Agrario Provincial, y que su propuesta incluye coordinar con el organismo la creación de un programa que facilite el acceso a empresas o vecinos interesados en desarrollar proyectos productivos.

“Buscamos que sea beneficioso tanto para ellos como para nosotros como Comuna”, añadió.

En relación con la campaña, comentó que continúan visitando a los vecinos y manteniendo reuniones de trabajo, y anticipó que en los próximos días habrá un encuentro con el gobernador para definir temas pendientes, además de un cierre de campaña, cuya fecha aún no fue confirmada.

Finalmente, Arias explicó cómo será el acto electoral del 26 de octubre: