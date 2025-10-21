Noelia Arias anunció importantes gestiones para mejorar el acceso a la vivienda en Cañadón Seco

La candidata a presidenta de la Comisión de Fomento de Cañadón Seco, Noelia Arias, mantuvo una reunión con autoridades del IDUV donde se definieron acciones concretas para atender la demanda habitacional de la comunidad. Entre los avances, se confirmó la apertura de una sede local del organismo y el inicio de un nuevo llamado a licitación.

La candidata a presidenta de la Comisión de Fomento de Cañadón Seco, Noelia Arias, informó sobre una serie de avances en materia habitacional tras reunirse con el presidente del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV), Cristian Mansilla, y su equipo de trabajo.

Durante el encuentro, se analizó en profundidad la situación habitacional de la localidad y se acordaron acciones concretas destinadas a mejorar el acceso a la vivienda para las y los vecinos de Cañadón Seco.

Arias destacó que este miércoles el IDUV estará presente en la localidad para realizar una actualización del padrón de inscriptos en el registro habitacional, con el objetivo de contar con información actualizada y precisa. Además, se llevará adelante un cruce de datos que permitirá transparentar el proceso y asegurar que las políticas públicas lleguen a quienes realmente lo necesitan.

Otro de los puntos relevantes del encuentro fue la confirmación del inicio del llamado a licitación para nuevas soluciones habitacionales, considerado un paso clave en el desarrollo urbano local.

Por último, Arias anunció que se preacordó la apertura de una sede local del IDUV en Cañadón Seco, lo que permitirá descentralizar la atención y fortalecer la presencia del Estado en la comunidad.

“Desde el primer día nos comprometimos a trabajar por el arraigo, el acceso a la vivienda y el crecimiento de nuestra localidad. Seguimos avanzando con hechos concretos y en conjunto con los organismos provinciales”, expresó Arias.